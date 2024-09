Genoa-Monza: prosegue la prevendita

Prosegue la prevendita per Genoa-Monza (sabato 9 marzo alle ore 20:45): si attende un nuovo record di spettatori al Ferraris. Sono disponibili i biglietti per la Gradinata Laterale, Gradinata Zena, distinti e tribuna. Attenzione: è necessaria la tessera Dna Genoa se si acquistano i biglietti sul sito ufficiale e nelle ricevitorie Vivaticket. Non occorre invece per l’acquisto presso il Ticket Office al Porto Antico e allo Store di Chiavari. E’ attiva anche la vendita per il settore riservato ai sostenitori del Monza: i residenti in Lombardia, devono essere muniti di fidelity card, possono acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti. Ecco tutte le modalità.