Genoa, l’Under 14 di Criscito vince l’interregionale: bene l’Under 17

Prima gioia in panchina per l'ex capitano, l'Under 18 perde in casa contro la Lazio

Pubblichiamo di seguito il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite del fine settimana che ha visto in campo alcune delle leve del settore giovanile del Genoa. Turno di riposo dal campionato per Under 15 e Under 16 (impegnate in amichevoli contro Piacenza e Ligorna di preparazione al Torneo Sassi e al Torneo Lascaris), il torneo Primavera riprenderà nel turno pasquale.

GENOA UNDER 14 – La selezione guidata da mister Domenico Criscito festeggia il primo posto nel girone in virtù della vittoria conseguita sul Novara e della sconfitta del Torino nel derby con la Juventus. Allo Sciorba Stadium, i Grifoncini battono 1-0 i piemontesi: prima rete stagionale di Bulai, sedicesimo calciatore diverso mandato a segno. Il Genoa conquista il campionato interregionale infilando il tredicesimo risultato utile consecutivo e l’undecima vittoria di fila, un ruolino di marcia pressoché perfetto con soli tre gol concessi nel girone di ritorno: prima soddisfazione nella carriera tecnica di mister Criscito, addirittura il quarto titolo per il vice Cipani che si conferma un assoluto specialista. I rossoblù giocheranno prossimamente la fase di qualificazione ai play-off scudetto, dopo il 1º Memorial Orsetta Grandis è in programma l’ultimo turno di campionato in trasferta a Vercelli.

GENOA UNDER 17 – Pesante vittoria in trasferta dei Grifoncini di mister Luca Chiappino che tengono il passo delle altre squadre di vertice e, a quattro gare dal termine, restano in lizza per un piazzamento finale al secondo posto: attenzione, però, perché la classifica corta (quattro o cinque squadre raccolte in 6 punti) può riservare sorprese. Il Genoa vince a Modena, sotto gli occhi della leggenda rossoblù Claudio Testoni, e ci riesce con un 3-0 che corrisponde alla seconda vittoria stagionale più larga che si sia registrata in trasferta, dopo lo 0-5 d’esordio a Reggio Emilia: reti di Ahanor, Pagliari e Marconi. Tra le fila modenesi, espulso il subentrato Berziga. La squadra è quarta ex aequo con il Parma, ma con una gara in meno rispetto ai ducali: dopo il Torneo Maggioni, turno casalingo con lo Spezia.

GENOA UNDER 18 – Seconda sconfitta consecutiva per la formazione di mister Gennaro Ruotolo che perde 2-0 contro la Lazio e, al giro di boa del girone di ritorno, abbandona la zona play-off. Al centro sportivo di Begato, i Grifoncini, rinforzati in attacco dal Primavera Ghirardello, vanno sotto con i gol di Serra e del capitano laziale Thomas Silvestri. Tra due settimane il Genoa, che non vince da quattro partite, giocherà in casa della capolista Inter: all’andata, i Grifoncini si imposero 2-1.

GENOA FEMMINILE – Una vittoria e due sconfitte per il comparto femminile. L’Under 10 perde il derby contro la Sampdoria mentre l’Under 12 del Genoa esce sconfitta 3-0 dallo scontro contro la formazione maschile della Sampierdarenese. Il sorriso di giornata lo strappa l’Under 15 rossoblù che nella fase interregionale batte 2-0 il Como. Turno di riposo per l’Under 19.