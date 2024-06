GENOA-JUVENTUS 1-1 FINALE LIVE MATCH

Ultimo pallone giocato da Martinez per Gudmundsson dopo il traversone sbagliato da Iling-jr, provvidenziale uscita con i piedi di Szczesny: raramente si vede una giocata da portiere a portiere alla fine, sintomo che entrambe le squadre volevano vincere

Esce Messias, J. Entra Haps, R.

Crampi per Messias, ci sarà un altro supplemento di recupero

90+1° Tre minuti di recupero che iniziano ora

Ammonizione Malinovskyi, R. Brutta entrata su Yildiz, graziato da Massa

Calcio d’angolo di Chiesa per Bremer che colpisce come può ma Martinez compie un vero e proprio miracolo alzando la palla destinata a spegnersi sotto la traversa

Esce Cambiaso Entra Yildiz

Esce Sabelli, S. Entra Vogliacco, A.

Ammonito mister Allegri per proteste: il tecnico della Juventus lancia il cappotto e resta in giacca

Calcio d’angolo conquistato e battuto da Gudmundsson: soluzione profonda per Bani che, indisturbato, non inquadra la porta

Ammonizione Badelj, M. Tackle su Bremer

Filtrante di Gudmundsson per Ekuban che prova a bruciare Danilo sullo scatto, pronta l’uscita bassa di Szczesny

Esce Miretti Entra Iling-jr

Ammonizione Milik. Cartellino esagerato per un fallo semplice

Ammonizione McKennie. Provvedimento per reiterate proteste

Escono Vlahovic e Kostic Entrano Milik e Weah

Ammonizione Danilo Intercetto di McKennie su Messias e contropiede di Chiesa che serve Cambiaso sulla corsa, chiude De Winter in calcio d’angolo

Azione dalla destra di Cambiaso, cross al centro per Vlahovic che viene anticipato dall’uscita di Martinez: c’è un tocco di mano sospetto di Bani, non rilevato dal Var

Regalo di Martinez per Chiesa che quasi lo beffa a seguito di una difettosa costruzione di piede del portiere spagnolo

Gol Gudmundsson, A. GOOOOOOOOL! GOOOL! GOOOOOL! LA RISPOSTA DEL GENOA CHE PAREGGIA! Ekuban stoppa di petto una difficile palla di Frendrup, assist di testa per Albert che batte Szczesny in spaccata. Azione tutta ad un tocco, manovra voluta e riusita dal Grifone

Esce Vasquez, J. Entra Ekuban, C.

Ore 21:50 Via al secondo tempo di Genoa-Juventus

45+1° Intervallo: Genoa-Juventus 0-1

45° Un minuto di recupero

Occasione da gol per il Genoa nata da una grande intuizione di Vasquez che tiene in vita una palla destinata a spegnersi sul fondo, suggerimento al centro per Gudmundsson che manca l’impatto della palla anche in virtù di un efficace diagonale di Kostic

Il Genoa si affaccia verso l’area di rigore bianconera con un calcio d’angolo sotto la Nord: sul secondo palo, Vasquez prova la conclusione mancina che termina di poco alta sopra la traversa ma con Szczesny attento

Miretti salta Frendrup sinora evanescente in campo, apertura per Vlahovic che entra in area di rigore ma calcia male: De Winter rischia con una piccola trattenuta di maglia

Rigore Chiesa. Esecuzione potente di Chiesa che spiazza Martinez e porta in vantaggio la Juventus dopo una mezz’oretta di sostanziale equilibrio

Rigore per la Juventus causato dall’uscita di Martinez su Chiesa: scelta ampiamente corretta di Massa, il tutto nasce da un grave errore in disimpegno di Badelj a ridosso dell’area e il tocco immediato di Vlahovic per il compagno di reparto

Juventus pericolosa con il cross veloce di Chiesa per Vlahovic che taglia davanti a Dragusin ma di destro alza sopra la traversa: Martinez chiama alla “sveglia” i suoi uomini

20° Sono stati diramati i dati dell’affluenza: 5455 biglietti venduti di cui 2032 ospiti, 27777 abbonati, per un totale di totale 33.232 presenze. Seconda affluenza stagionale dopo quella registrata contro il Napoli (33.275)

Involata di Cambiaso che penetra in area di rigore, sterzata controllata da Bani senza fallo, suola per Chiesa che da posizione laterale calcia forte sul primo palo ma Martinez respinge in angolo

Il primo tiro in porta della partita è del Genoa, ci pensa Malinovskyi da quasi trenta metri: bravo Szczesny a bloccare la palla a seguito di un rimbalzo ravvicinato al corpo

Ore 20:47 É tutto pronto per Genoa-Juventus, si parte! Buon divertimento

Un minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Juliano, ex difensore e dirigente del Napoli, scomparso in settimana a 80 anni

L’undici del Genoa prevede il ritorno di Malinovskyi e l’impiego di una coppia d’attacco (Messias-Gudmundsson) priva di un classico punto di riferimento. La Juventus deve rinunciare a Rabiot che, dopo aver recuperato da un dolore al piede riportato dopo la gara con il Napoli, deve alzare bandiera bianca per un colpo al costato in allenamento: il francese va in tribuna, spazio a Miretti