Il Genoa ha reso noto l’elenco dei 22 convocati per la partita degli ottavi di finale contro la Lazio, in programma alle 21 all’Olimpico. Gilardino non ha incluso in lista Badelj, Messias, Vasquez e Martinez. Invece, il tecnico ha convocato 4 Primavera: Calvani, Pittino, Papadopoulos e Arboscello. Nell’elenco è presente Retegui.