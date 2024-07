Genoa-Frosinone: oltrepassate le 30mila presenze sugli spalti

Torna il campionato e ritorna alta la febbre per il Genoa: sabato alle 15 si gioca contro il Frosinone. Finora sono state oltrepassate già le 30mila presenze sugli spalti del Ferraris: è la 17ma volta consecutiva allo stadio e la prevendita procede a razzo. Finora sono stati venduti finora 2700 biglietti, di cui una settantina per il settore ospiti, da sommare ai 27777 abbonati. Il Grifone attira anche la presenza di molti turisti stranieri, in vacanza nella nostra città e nelle riviere, che saranno presenti sugli spalti del “Tempio”.

L’acquisto dei tagliandi (massimo 4 a persona) non prevede la presentazione della tessera del tifoso (clicca qui per acquistare i biglietti). Per questa partita è previsto l’ingresso gratis per gli Under 14 nei settori Gradinata Laterale e Gradinata Zena. I giovani sotto i 14 anni possono richiedere un tagliando omaggio, esclusivamente al Ticket Office in via Al Porto Antico 4 e allo Store di Chiavari in via Vittorio Veneto 48, con la presentazione di un biglietto o abbonamento di un adulto per lo stesso settore.

Ecco i prezzi base a tariffa intera (Under 16)

Gradinata Laterale: € 25 (€ 15)

Gradinata Zena: € 35 (€ 15)

Distinti: € 80 (€ 40)

Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70)