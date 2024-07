“Genoa, comunque e ovunque”: è boom di prenotazioni

Aumentano giorno per giorno le richieste per le proiezioni anche in altre località al di fuori della Liguria

Boom di prenotazioni per l’anteprima a The Space al Porto Antico di Genova del docu-film “Genoa, comunque e ovunque” (QUI). Aumentano giorno per giorno le richieste per le proiezioni anche in altre località al di fuori della Liguria. La pellicola sarà proiettata a Bra, Cuneo, Torino, Chiavari, Ronco Scrivia e Varazze. A Milano sono previste serate con il film rossoblù in tre date: il 29, 30, 31 gennaio nella multisala del Cinema Ducale (QUI).