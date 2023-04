ESCLUSIVA PG – Il Sindaco Viacava e la società Portofino Mare invitano Tsitsipas al Ferraris

Stefanos Tsitsipas sarà presto al Ferraris per assistere a una partita del Genoa. Secondo quanto risulta a Pianetagenoa1893.net il Sindaco di Portofino, Matteo Viacava, e la società Portofino Mare, società controllata dal Comune di Portofino e Glamour short sponsor del Genoa, hanno invitato il campione internazionale di tennis allo stadio: la decisione è stata presa dopo l’intervista rilasciata dal tennista greco in cui ha dichiarato il suo amore per i colori del club più antico d’Italia. Tsitsipas è stato anche invitato a visitare Portofino, la perla della Liguria.