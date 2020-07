Derby: nel 2016 l’ultima vittoria del Genoa in “casa” della Samp

Quello di domani, giocato in un’inedita serata di fine luglio, sarà il derby numero 120 della storia, il 74° giocato in serie A. Il bilancio globale dei 119 incontri fin qui disputati con la Sampdoria (73 in Serie A, 16 in B, 12 in Coppa Italia e 18 in altre Coppe, tornei e amichevoli) è di 29 vittorie del Genoa, 46 pareggi, 44 successi della Samp, 125 gol del Genoa e 146 della Samp. Limitatamente alle 89 gare di campionato il bilancio è di 22 successi rossoblù, 34 blucerchiati, e 33 pareggi con 85 reti del Genoa e 104 della Samp. Nei 73 incontri in serie A il bilancio è di 17 successi del Genoa, 29 della Samp e 27 pareggi.

In casa della Sampdoria i 36 precedenti riportano 7 vittorie rossoblù, 14 pareggi e 15 vittorie della Samp. C’è da dire però che prima del 1946 (anno di nascita della Sampdoria) il Genoa affrontò altre squadre genovesi (le stesse Andrea Doria e Sampierdarenese ma anche il Liguria e la Dominante frutto di una precedente fusione tra le prime due) facendo registrare un dominio piuttosto netto. Dei 60 incontri disputati il Genoa ne vinse ben 35, ne pareggiò 10 e ne perse solo 15 realizzando 130 reti e subendone 62.

La gara di andata, giocata lo scorso 14 dicembre, si è conclusa 1-0 per la Sampdoria grazie ad un gol di Gabbiadini all’85’ fortunato a sfruttare un errore difensivo del Genoa guidato allora da Thiago Motta.

L’ultima sfida giocata in casa della Samp è datata 14 aprile 2019 (32a giornata): Genoa di Prandelli già sotto al 3′ con Defrel e raddoppiato da Quagiarella al 53′.

Meglio era andata nella penultima sfida giocata in casa della Samp datata 7 aprile 2018 (31a giornata): 0-0 noioso col Genoa di Ballardini che solo in un paio di circostanze rischia di subire il gol. Peggio era andata il 22 ottobre 2016 (9a giornata) quando il Genoa di Juric si era arreso solo per sfortuna contro i blucerchiati che vincendo il derby erano usciti dalla crisi. Doria avanti con Muriel al 12’, pareggio di Rigoni al 24’, poi il Genoa aveva colto due traverse e si era visto annullare un gol regolare a Pandev, la Samp aveva replicato con una traversa e un rigore (generoso) che Perin aveva respinto a Quagliarella. Nella ripresa, subito lo sfortunato autogol di Izzo sotto la Nord, il Genoa ci aveva provato in varie occasioni ma non era riuscito più a segnare. Finale 2-1 per i blucerchiati. .

L’ultima vittoria del Grifone è datata 8 maggio 2016 (penultima giornata): 3-0 rossoblù firmato da Pavoletti al 3’, e dalla doppietta di Suso (26’ e 74’), ultima vittoria del Grifone.

Un altro 3-0 con la Samp in casa da calendario è stato quello del 15 settembre 2013 (terza giornata) con Fabio Liverani in panchina prima del ritorno di Gasperini: reti di Antonini al 9’, Calaiò al 50’ e una magistrale punizione di Lodi al 66’.

La prima sfida con la Sampdoria ebbe luogo il 3 novembre 1946 (nell’agosto di quell’anno venne infatti fondata la Sampdoria dalla fusione tra Andrea Doria e Sampierdarenese) in casa della neonata società: finì 3-0 per i blucerchiati con reti di “Pinella” Baldini (che successivamente giocò anche nel Genoa), Frugati e Fiorini.

La prima vittoria del Genoa in trasferta risale invece alla nona giornata del torneo 1963/64. Le partite di quella giornata di campionato, inizialmente in programma per il 3 novembre, vennero tutte rinviate a causa della concomitante partita Italia-Urss, gara di ritorno degli ottavi di finale del Campionato Europeo. Il 19 gennaio ’64 il Genoa si impose per 1-0 grazie ad una rete di Giampaolo Piaceri al 61’. In quella stagione la Samp retrocesse in Serie B mentre il Genoa chiuse il campionato con un buon ottavo posto e il record di imbattibilità in Serie A realizzato da Mario Da Pozzo. L’estremo difensore rossoblù, infatti, mantenne inviolata la porta per 791 minuti: record che venne battuto successivamente dallo juventino Dino Zoff nel ’72-’73 (903 minuti), dal milanista Sebastiano Rossi nel ’93-’94 (929 minuti) e dallo juventino Gianluigi Buffon (973 minuti) nel 2016.

La vittoria più bella del Genoa in casa della Sampdoria è senza dubbio quella del 25 novembre 1990 quando la banda di Bagnoli sconfisse per 2-1 i futuri campioni d’Italia dando inizio a quella cavalcata che terminò con il quarto posto finale, miglior piazzamento di sempre del Genoa del dopoguerra. A Eranio al 27’ rispose il solito rigore (dubbio) realizzato da Vialli ad inizio ripresa (49’). Poi ci pensò un missile di Claudio Branco al 74’ a rimettere le cose a posto facendo esplodere di gioia una ribollente gradinata Nord. Allora quell’istantanea del pallone calciato dal brasiliano che trafigge Pagliuca divenne la cartolina di auguri natalizi che i tifosi genoani spedirono a parenti e amici sampdoriani (CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI). La stessa storia si ripeterà a Natale 2008 con l’inzuccata vincente di Milito al 50’ sempre sotto la Nord, il 7 dicembre.

Francesco Patrone