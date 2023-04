Cremonese, pullman colpito con una catena di un motorino

Il club ha dovuto cambiare mezzo di trasporto per fare ritorno in Lombardia

Il pullman della Cremonese ha subito un assalto da parte di ignoti in corso De Stefanis al termine della partita salvezza vinta 3-2 contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da genova24.it, il mezzo della società sarebbe stato colpito con una catena di un motorino: il sistema a doppio vetro ha consentito di assorbire il violento urto e impedire danni alle persone a bordo. La Cremonese ha dovuto cambiare pullman per fare ritorno in Lombardia. Si tratta di un altro episodio che purtroppo ha distinto il pre e post partita fuori dallo stadio di Genova.