Belin che calcio: Marco Liguori racconta Genoa-Juventus 2-1 del 1981

73a puntata e nono appuntamento stagionale per la trasmissione vintage BELIN CHE CALCIO, talk show seguitissimo sul web, oltre che in tutta Italia dai liguri e dagli italiani sparsi per il mondo. La puntata della scorsa settimana, 4 dicembre 2020, ha avuto 42.112 visualizzazioni, grazie all’apporto dei tanti professionisti che collaborano con noi. Come sempre, ottimo ascolto in Liguria, in Italia e punte molto forti nel Sud America, soprattutto in Argentina ed anche in Polonia. Tanti servizi, curiosità, ospiti, fotografie affascinanti del calcio di tantissimi anni fa.

In particolare, al minuto 49:40, Marco Liguori racconta Genoa-Juventus 2-1 del 1981: il direttore di Pianetagenoa1893.net racconta il successo rossoblù al Ferraris con gol di Romano e Iachini.

Conducono come sempre Marco Benvenuto (Studio Centrale di Ge-Sampierdarena) e Franco Ricciardi (studi di Ge-San Martino), coadiuvati da Orietta Ciulckova, questa settimana con lo studio mobile nella Riviera di Levante, precisamente a Camogli. La collaborazione è aperta a tutti. Buona visione! Contatti: belinchecalcio@gmail.com