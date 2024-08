Agostini: «Paghiamo alcuni errori di inesperienza, ma la sconfitta è immeritata»

Il Genoa Primavera ha perso 1-0 stamattina in trasferta contro la Lazio. I biancocelesti non sono stati irresistibili, ma hanno saputo gestire la gara con accortezza. Purtroppo i Grifoncini hanno avuto diverse occasioni per pareggiare, ma (soprattutto come con quella capitata a Ghirardello) non le hanno sapute concretizzare. Il tecnico Alessandro Agostini commenta la gara ai microfoni di Pianetagenoa1893.net.

Genoa sconfitto, ma con una prestazione accettabile: lei è d’accordo?

«La prestazione c’è stata, la squadra ha messo tanto impegno e ha fatto vedere che in campo c’eravamo. Purtroppo paghiamo sempre alcuni errori di inesperienza e forse sotto questo punto di vista la Lazio è stata più matura di noi, ma credo sia stata tutto sommato una sconfitta immeritata».

Le occasioni non sono mancate nella ripresa, come quella di Ghirardello: manca un pizzico di fortuna ai suoi ragazzi?

«Abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla, è chiaro che non sia solo sfortuna ma probabilmente dobbiamo metterci un pizzico in più di fame, sicurezza e personalità. E questo forse oggi ci è mancato».

La prossima gara è con l’Empoli che naviga nella stessa zona di classifica del Genoa: è un avversario alla vostra portata.

«Dovremo cercare di fare la prestazione, una vittoria ci farebbe comodo per la classifica e credo che se riusciremo a mettere in campo quello che sappiamo fare allora diventi una cosa fattibile. Dipende poi sempre dalla nostra interpretazione alla partita e dalla voglia che avremo di raggiungere il risultato».

