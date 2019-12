QUI PEGLI: allenamento in mattinata per il Genoa

Riunione in sala video per i giocatori che hanno analizzato il Lecce assieme a Thiago Motta. Lerager non è rientrato in gruppo

Il Genoa si è allenato in mattinata a Pegli. Prima di svolgere il lavoro in campo, riunione in sala video a Villa Rostan per i giocatori che hanno analizzato il Lecce assieme al tecnico Thiago Motta attraverso una serie di filmati. Nessuna novità in infermeria: Lerager non è rientrato in gruppo e a questo punto non dovrebbe essere convocato per la trasferta in Salento.

A seguire, la seduta vera e propria. Dopo l’introduzione atletica con i preparatori Pilati e Gatto, Thiago Motta ha fatto svolgere alla squadra la parte tattica: esercizi mirati, ritmi intensi e partitella finale. Allenamento a parte per i portieri con i preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi. La conferenza del tecnico è fissata per domani alle 11 a Villa Rostan. Nel pomeriggio la partenza in charter per la Puglia.