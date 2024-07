Presentato a Villa Rostan il ritiro estivo del Genoa in Val di Fassa

Presentato stamane a Villa Lomellini Rostan il ritiro estivo del Genoa che per la seconda stagione consecutiva si terrà in Val di Fassa. La squadra e lo staff soggiorneranno nella località del Trentino per due settimane, dal 13 al 26 luglio. Prevista una serie di iniziative anche per i tifosi che potranno rivolgersi per le prenotazioni dei pacchetti viaggio alla Gioco Viaggi di via Corsica a Genova (tel. 0108970301: alla risposta digitare 2 – www.giocoviaggi.com/genoa/ – [email protected]).

«Puntiamo a dare impulso alle strategie codificate nel nostro planning di crescita, incentivandole in ogni settore che ruoti dentro, intorno e al di fuori di club e team» ha affermato il presidente del Genoa Alberto Zangrillo. «Siamo riconoscenti con le istituzioni e grati alla collettività locale, alle realtà connettive del tessuto commerciale, per l’accoglienza, l’efficienza e le simpatie accordate alla nostra delegazione e ai nostri supporter. Il Genoa farà per intero la sua parte per valorizzare le peculiarità di un territorio che è un unicum nel mondo».

«Confidiamo sull’affidabilità dei nostri partner per sviluppare modelli innovativi e implementare gli standard qualitativi in tutti gli ambiti di riferimento» sottolinea il direttore generale rossoblù Flavio Ricciardella. «E’ motivo di orgoglio questa sinergia con Val di Fassa e Trentino, sia per i risvolti sportivi, sia per la varietà di proposte elaborate per i sostenitori, in una stagione contrassegnata da record su record in termini di partecipazione, entusiasmo e occupazione di posti allo stadio da parte della tifoseria».

Il presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, Fausto Lorenz, ha dichiarato: «Siamo davvero lieti di accogliere, per il secondo anno consecutivo, il Genoa CFC in Val di Fassa. Dopo la felice esperienza dell’estate scorsa, ci prepariamo all’arrivo di tutta la squadra con il mister e lo staff tecnico, mettendo a disposizione le strutture della valle affinché si possa affinare, nel migliore dei modi, la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Naturalmente, attendiamo numerosi i tifosi genoani, programmando, assieme al team rossoblù, diverse occasioni di incontro con la squadra, non solo durante gli allenamenti e le partite amichevoli, ma anche in alcuni appuntamenti nelle piazze dei nostri paesi. Oltre a tutto ciò, ad aspettare i genoani c’è un territorio capace di stupire con la sua natura straordinaria, molteplici attività all’aria aperta, tanto divertimento e relax».

Dopo Lorenz, Nicolò Weiss, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, ha aggiunto: «Ci fa molto piacere proseguire nella collaborazione avviata nel 2023 con il Genoa CFC. La Val di Fassa ha una tradizione importante in fatto di ritiri calcistici e il club più antico d’Italia ci onora con la sua presenza. Gli ospiti di Genova e di tutta la Liguria amano la montagna, in particolare la Val di Fassa, e quest’estate ci auguriamo di incrementare le presenze degli affezionati sostenitori della squadra del grifone, che sono particolarmente benvenuti nel nostro territorio».

Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento, ha salutato così: «Ospiteremo anche quest’anno il Genoa in Trentino, a Moena in Val di Fassa. Si tratta di una grande squadra, con una grande storia, un grande presidente – il professor Zangrillo – e soprattutto una grande tifoseria. Siamo pronti, quindi, ad accogliere oltre ai calciatori e allo staff tecnico e dirigenziale del club, tutti coloro che vorranno vedere i propri beniamini da vicino. Il ritiro estivo è infatti l’unico momento durante l’anno in cui i tifosi possono incontrare i giocatori della loro squadra del cuore. Arrivederci a luglio, quindi, nel frattempo auguro al Genoa una buona fine di campionato».

Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ha espresso soddisfazione per il ritorno del club più antico d’Italia: «Il Trentino, la provincia più sportiva d’Italia, ha sempre creduto nel valore promozionale che i grandi campioni, anche in occasione dei ritiri calcistici, possono offrire alla nostra provincia quale opportunità di valorizzazione turistica. Società professionistiche ben organizzate, come il Genoa Calcio, centrano questo obiettivo portando ai tanti tifosi e appassionati l’immagine del Trentino come luogo ideale dove fare sport e rigenerarsi. Il fatto che la collaborazione con il club più “antico” del nostro Paese, seguito da una tifoseria appassionata, che apprezza il clima e le peculiarità delle Dolomiti fassane, si rinnovi il prossimo luglio dopo la positiva esperienza dell’estate 2023, decisamente fruttuosa alla luce degli attuali risultati sportivi, rappresenta per noi un motivo di orgoglio. Il Trentino con Moena e Soraga attendono giocatori, dirigenti e tifosi per un grande ritiro precampionato, come quello dello scorso anno».

Si ringrazia il collega Franco Ricciardi per le foto e i video della presentazione.