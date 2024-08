L’entusiasmo del Genoa club Sardegna: «Siamo qui, siamo con orgoglio al Ferraris»

«Oggi, per la prima volta, vi facciamo vedere quando il cuore supera l'ostacolo, la distanza e la gioia»

Più forti delle distanze e delle difficoltà del viaggio. I soci del Genoa Club Sardegna hanno postato un messaggio su Facebook con le foto della loro presenza al Ferraris: «Lo ammettiamo, c’è un problema di fondo, il mare, la Sardegna e quella grande passione che si chiama Genoa. Oggi, per la prima volta, vi facciamo vedere quando il cuore supera l’ostacolo, la distanza e la gioia, perché noi siamo semplicemente di più, il cuore che batte per il rossoblù, il Grifone che resta la nostra gioia, quella parola che si scrive Genoa e si traduce in passione. Siamo qui, siamo con orgoglio il Genoa Club Sardegna!».