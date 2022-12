Gli Invincibili: risultati e classifiche di domenica 24 dicembre 1922

Campionato Italiano di Prima Divisione 1922/1923

Risultati e classifiche di domenica 24 dicembre 1922

LEGA DEL NORD

Girone A

Il campionato riprenderà domenica 7 gennaio 1923.

Classifica dopo l’VIII giornata: Sampierdarenese punti 13; Pisa [una partita in meno] punti 12; Torino punti 11;, Casale punti 10, Pro Vercelli punti 9; Internazionale [una partita in meno], Virtus Bologna punti 7; Petrarca Padova [una partita in meno], Unione Sportiva Torinese, Hellas [Verona] punti 6; Mantova punti 5; Speranza Savona punti 0.

Girone B

Recupero della VII giornata: a Modena: Modena-Milan 1-1; il campionato riprenderà domenica 7 gennaio 1923.

Classifica dopo l’VIII giornata: Genoa punti 16; Bologna punti 13; Legnano [una partita in meno] ounti 11; Juventus [una partita in meno] punti 9; Milan punti 8; Cremonese, Derthona punti 7; Modena [una partita in meno] punti 6; Spezia punti 5; Esperia Como [una partita in meno] punti 3; Udinese punti 2.

Girone C

Il campionato riprenderà domenica 7 gennaio 1923.

Classifica dopo l’VIII giornata: Alessandria, Livorno punti 12; Padova [due partite in meno], Società Polisportiva Ars et Labor Ferrara [una partita in meno] punti 10; Padova [due partite in meno], Andrea Doria [Genova] [una partita in meno], Novara punti 8; Lucchese Libertas punti 7; Unione Sportiva Milanese [due partite in meno], Novese punti 5; Pastore Torino punti 4; Savona [due partite in meno] punti 2; Brescia [quattro partite in meno] punti 1.

LEGA DEL SUD

Girone Marchigiano

Anconitana qualificata ai Gironi di Semifinale in quanto unica partecipante della regione.

Girone Laziale

Il campionato riprenderà domenica 14 gennaio 1923.

Classifica dopo la V giornata: Alba [Roma] punti 8; Lazio [una partita in meno]; Fortitudo [Roma] [una partita in meno] punti 5; Unione Sportiva Romana [una partita in meno] punti 3; Football Club Roma [una partita in meno], Juventus Audax [Roma] punti 2.

Girone Campano

Il campionato riprenderà domenica 14 gennaio 1923.

Classifica dopo la V giornata: Savoia [una partita in meno] punti 6; Internaples [una partita in meno], Stabia, Cavese punti 4; Bagnolese punti 0.

Girone Pugliese

Il campionato riprenderà domenica 14 gennaio 1923.

Classifica dopo la V giornata: Pro Italia [Taranto] [una partita in meno] punti 6; Ideale [Bari] [una partita in meno] punti 4; Liberty Bari punti 3; Audace Taranto punti 4; Lecce punti 1.

Girone Siciliano

Il campionato avrà inizio domenica 14 gennaio 1923.