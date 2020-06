Genoa in vantaggio sulla Lazio per Charpentier

Perin (P - Juventus (prestito sino a giugno))

Behrami (C - Svincolato)

Destro (A - Bologna)

Rittore (D - Genova Calcio)

Schäfer (C - Chievo (rientro prestito))

Rizzo (D - Carrarese (rientro prestito))

Eriksson (C - Goteborg (definitivo))

Konig (A - Velez Sarsfield (definitivo))

Cambiaso (C - Alessandria (rientro prestito))

Traverso (C - Busalla (rientro prestito))

Masiello (D - Atalanta (definitivo)

Porotto (D - Lavagnese (rientro prestito))

Ascioti (D - Carrarese (rientro prestito))

Radaelli (P - Pescara (prestito))

Dimitrijevic (C - Bologna (Prestito))

Erroi (C - Virtus Entella (rientro prestito))

Fossati (C - Vado (rientro prestito))

Candela (D - Trapani (rientro prestito))

Iago Falque (A - Torino (prestito))

Bornosuzov (A - Cska Sofia)

Parigini (A - Torino)

Soumaoro (D - Lille (prestito))

Valietti (D - Entella (rientro prestito)

Ichazo (P - Svincolato)