Genoa Club Sardegna: da oggi è possibile associarsi

Pubblichiamo di seguito il comunicato del Genoa Club Sardegna.

Carissimi Genoani e Genoane di Sardegna,

finalmente ci siamo!

Da oggi sarà possibile affiliarsi e ricevere la tessera del Club. Il modulo che ogni persona dovrà compilare per aderire al Club verrà inviato tramite e-mail a chiunque ne farà richiesta tramite mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite messaggio privato sui profili social (Facebook ed Instagram); andrà completato in ogni suo punto e rinviato al mittente.

Incontrarci tutti sarà difficile perché il territorio sardo è bellissimo, ma non facilita gli spostamenti e molti di noi vivono agli estremi di questa splendida isola, pertanto per sopperire a questa difficoltà abbiamo deciso di creare una sciarpa che verrà consegnata ad ogni Tesserato alla prima occasione disponibile (ricordiamo fin d’ora Cagliari-Genoa in data 5 novembre…), così da avere tutti qualcosa che ci accomuni oltre alla fede per il nostro amato Grifone. Per chi vive sul continente e/o non riuscisse ad essere dei nostri ai ritrovi, la sciarpa potrà essere spedita aggiungendo alla quota d’iscrizione il solo costo delle spese di spedizione, al momento ipotizzata a 10€ tramite Poste delivery; se qualcuno conoscesse metodi sicuri e più economici per permetterci di spedire le sciarpe, ce lo comunichi e farà un piacere a tutti.

Stiamo nascendo e siamo certi che cresceremo tutti insieme perché noi fondatori siamo soltanto tre ma, con l’aiuto di tutti, potremo veramente trovare e riunire tutti i Genoani e le Genoane che vivono in Sardegna.

Vi ringraziamo per la pazienza, la fiducia e non vediamo l’ora di incontrarvi tutti insieme!

Genoa Club Sardegna