GAZZETTA DELLO SPORT – Genova, ecco il piano-tifosi. Accessi separati e più controlli

Dopo il via libera dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega il piano per disciplinare l’ingresso dei tifosi della Lazio in Gradinata Sud e nel Settore Ospiti del Ferraris. L’apertura dei varchi è fissata per le 10:30: i tifosi del Genoa abbonati o con biglietto in Gradinata Sud entreranno da via Casata Centuriona, lato Corso De Stefanis, nei varchi da 111-116. Per i laziali invece è stato stabilito l’ingresso in quello numero 81: per il settore ospiti sono loro riservati i cancelli 81-82-83-84. Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine: controlli previsti nei presso dei caselli autostradali di Genova. Inoltre sarà aumentato il numero degli steward allo stadio, soprattutto in Sud.