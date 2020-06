Correva l’anno 1971: il Genoa batte il Rimini e torna in Serie B

Correva l’anno 1971: era il 13 giugno e il Genoa superò il Rimini 2 a 1 e vinse il campionato di Serie C e tornò tra i cadetti dopo una stagione. La partita fu risolta al 21′ della ripresa grazie al rigore di Turone. Al termine della gara invasione di campo da parte dei tifosi rossoblù, che in quello stesso anno affittarono una nave per seguire il Grifone in Sardegna nella trasferta di Torres.

GENOA – RIMINI 2-1 (1-1) Reti: 06′ Speggiorin 11′ Rossetti (aut) 66′ Turone (rig)

GENOA: Lonardi, Rossetti, Ferrari, Derlin, Benini, Turone, Perotti, Maselli, Cini, Bittolo, Speggiorin.

RIMINI: Conti, Franchini, Natali, Sarti, Ferrari, Bolognesi, Macciò, Zengarini, Garri, Spadoni, Isetti. Allenatore: Pivatelli

Arbitro: Gialluisi di Barletta. Spettatori: 55.000

Tratto da “Accadde domani… Un anno con il Genoa” di Aldo Padovano – Editore De Ferrari