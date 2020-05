Viminale: via libera agli allenamenti individuali per le squadre

Il Viminale ha emanato una circolare ai Prefetti italiani che apre agli allenamenti individuali delle squadre (professionsti e dilettanti) a partire da domani. «È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento» si legge nel testo del Viminale che sarà valido fino al 17 maggio.

La scelta del Viminale dista appena ventiquattro ore da quando talune regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna) avevano dato il loro via libera alla ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra, da sostenere indivudualmente nelle strutture dei club