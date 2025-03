Villani (Acg): «Presentato ricorso al Tar Sardegna per revocare il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria»

«Abbiamo presentato un ricorso urgente al Tar Sardegna per revocare il divieto di vendita dei biglietti del settore ospiti per i residenti in Liguria». Lo ha spiegato Giovanni Villani, addetto stampa dell’Associazione club genoani, a We Are Genoa su Telenord sulla decisione riguardante Cagliari-Genoa che si giocherà all’Unipol Stadium: al contrario, potranno acquistare i tagliandi i tifosi genoani residenti in altre regioni. «Abbiamo deciso di presentarlo – ha proseguito Villani – proprio perché è un discorso di residenza e non di possesso della tessera Dna Genoa. Noi abbiamo due club sull’isola, il Genoa Club Sardegna e il Genoa club Carloforte, ma non è giusto che chi viva in Liguria debba essere penalizzato da questa decisione last minute». I tempi stringono, poiché la partita si giocherà venerdì sera alle 20:45 e i giudici amministrativi dovranno decidere in tempi brevi la sospensiva del provvedimento emanato dalle autorità dell’ordine pubblico: «Speriamo che venga accolto» ha concluso Villani.