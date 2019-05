VIDEO, Francomacaro: «Vittoria ottenuta grazie a un’ottima ripresa»

L'intervista al tecnico del Genoa Under 17 Femminile che ha superato oggi 1-0 il Tavagnacco nell'andata dei quarti di finale dei play off scudetto

«Vittoria ottenuta grazie a un’ottima ripresa». Cristiano Francomacaro, tecnico del Genoa Under 17 Femminile, commenta a Pianetagenoa1893.net la vittoria odierna per 1-0 sul Tavagnacco nell’andata dei quarti di finale dei play off scudetto. «Diamo il meglio quali sempre quando siamo in difficoltà» ha aggiunto il mister delle grifoncine. Domenica prossima in ritorno in Friuli. Era presente alla partita a Begato anche Adamaria “Bambi” Roncallo, mamma di Orsetta Grandis, la fisioterapista del settore giovanile rossoblù deceduta poche settimane fa.