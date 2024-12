Verso Empoli: la carica dei quattromila sostenitori del Genoa

Tutti per il Genoa! La grande ondata di tifo rossoblù coinvolgerà almeno quattromila tifosi del Grifone che il 28 dicembre si muoveranno verso Empoli con ogni mezzo di trasporto: auto, van, pullman, treni. Lo stadio Castellani-Computer Gross Arena sarà composto da forti tinte genoane, una carovana di passione che smuove la Gradinata Nord e la farà traslocare in Toscana. Il Genoa non sarà solo.

L’Empoli comunica che l’apertura dei cancelli dello stadio sarà alle ore 13, due ore prima del fischio d’inizio. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi del Genoa (riservato il parcheggio antistante al Palaramini, usciti ad Empoli Est seguire indicazioni navigatore per Viale Petrarca per circa 3 km, non altri tragitti) e gli spalti del settore Nord Ovest per i tifosi empolesi.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle ore 11 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Le strade interessate dalla chiusura sono le seguenti: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Fidippide, Petri, Castellani, Giovanni XXIII, del Pentathlon.

Clicca qui per accedere su Vivaticket: le disponiilità residue riguardano i settori “poltrona – pari” e “poltronissima”. Lo stadio sarà tutto esaurito.