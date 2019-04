UFFICIALE: Vincenzo Montella torna alla Fiorentina

Nuovo cambio di allenatore in Serie A, dove lo scossone si è tinto di Viola.

In mattinata, l’indomani la sconfitta interna col Frosinone, Stefano Pioli ha rassegnato le dimissioni dopo una stagione e mezza in Toscana.

In serata la società ha ufficializzato il ritorno di Vincenzo Montella come nuovo allenatore. Per l’ex attaccante genoano, poi passato alla Sampdoria, si tratta appunto di un ritorno al passato dato che ha già allenato la Fiorentina nel triennio 2012-2015.

Per Montella contratto fino al 30 giugno 2020 e domani primo allenamento. In carriera il tecnico campano ha allenato anche Roma, Catania, Sampdoria, Milan e Siviglia.