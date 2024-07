UFFICIALE: rinnovato il prestito tra Genoa e Juventus per Forcinella

La calciatrice resta in rossoblù per un altro anno

Camilla Forcinella resta al Genoa Women un altro anno. Il club di Villa Rostan ha trovato l’accordo con la Juventus per il rinnovo del prestito annuale. Il comunicato ufficiale bianconero recita: «Camilla Forcinella, dopo avere trascorso la stagione 2023/2024 in prestito al Genoa, proseguirà la sua avventura nel club ligure, sempre a titolo temporaneo». Nell’ultima stagione in Serie B, il portiere nata in Trentino ha giocato più di venti partite.