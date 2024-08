UFFICIALE: Rachel Cuschieri è un nuovo acquisto del Genoa Women

Valietti (in uscita (D - Pescara)

Jagiello (in uscita (C - Reggiana)

Gudmundsson (in uscita (A - Fiorentina)

Puscas (in uscita (A - Bodrumspor)

Favilli (in uscita (A - Cosenza)

Calvani (in uscita (D - Feralpisalò, Brescia)

Portanova (in uscita (C - Reggiana, Catanzaro)

Muharemovic (in entrata (D - Juventus)

Kouda (in entrata (C - Spezia)

Oudin (in entrata (A - Lecce)