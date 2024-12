Ufficiale: il Milan esonera Fonseca, al suo posto Conceiçao

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. Il club rossonero, ottavo in classifica, ha deciso ufficialmente di esonerare il tecnico portoghese. Al suo posto, arriverà un altro tecnico lusitano: Sergio Conceiçao, ex allenatore del Porto che in Serie A aveva già giocato con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Per ironia della sorte, il debutto di mister Conceiçao sarà in Supercoppa italiana contro la Juventus dove gioca suo figlio Francisco.