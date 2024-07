UFFICIALE: Emma Lipman al Genoa Women

Per la classe '89 due promozioni in Serie A con Lazio e Como

Una specialista in promozioni per il Genoa Women: il club di Villa Rostan ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù di Emma Lipman dal Como. Di ruolo difensore, la calciatrice classe ’89, nata in Inghilterra ma dal 2019 naturalizzata maltese, ha conseguito due promozioni nella Serie A italiana con Lazio (2021) e Como (2022). Con la maglia della Nazionale di Malta, di cui è capitana, ha collezionato 15 presenze. In Italia dal 2017, Lipman ha giocato anche con Verona, Roma e Florentia. Le sue squadre inglesi sono state il Coventry, Leeds United, Leeds Carnegie (Premier League nel 2010), Manchester City (FA Super League Cup nel 2014) e Sheffield.

Quello di Lipman è il terzo innesto dopo Giacobbo e Di Bari.