TUTTOSPORT – Skuhravy: «Perché sono rimasto? Ho scelto il Genoa»

In un’intervista a Tuttosport, Tomas Skuhravy spiega perché non mai andato via dal Genoa e dalla Liguria: «Perché stavo bene qui, perché la famiglia non voleva lasciare l’Italia e poi perché il presidente chiedeva tanti soldi, 25 miliardi di lire». L’ex centravanti rossoblù racconta: «Sono stato vicino al Milan, poi al Leeds, poi anche al Bayern Monaco. Ma ho scelto il Genoa. Amavo questi colori, amavamo questa maglia». “Tommasone” spera anche in una finale per l’Europeo tra Italia e Repubblica Ceca: «Per me sarebbe come un derby contro Mancini e Vialli».