"Fuori casa finora poco decisi. A Frosinone per riscattare le cadute di Sassuolo e Lazio" spiega il brasiliano

Genoa bifronte, in casa e in trasferta. Romulo prova a dare una spiegazione: «Non credo sia per un diverso atteggiamento. Il Sassuolo è il miglior attacco del campionato, la Lazio è una squadra forte» spiega il centrocampista, ripreso da Tuttosport.

«Frosinone? Troveremo una squadra arrabbiata, che viene da qualche giorno di ritiro che di solito serve sempre a dare risposte» conferma Romulo.