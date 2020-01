TMW – L’Empoli si informa per El Yamiq

Parigini (in entrata) (A - Torino)

Borini (in entrata) (A - Milan)

Krmenčík (in entrata) (A - Viktoria Plsen)

Pinamonti (in uscita) (P - Roma, Torino)

Saponara (in uscita) (A - Lecce)

Goldaniga (in uscita) (D - Fiorentina)

Marchetti (P - Pescara)