TMW: la dirigenza del Genoa potrebbe riflettere su Gilardino

Dopo la sconfitta con la Fiorentina e l’ultimo posto in classifica, la dirigenza del Genoa potrebbbe riflettere su Alberto Gilardino. Secondo TMW, la posizione del tecnico non è più salda come qualche settimana fa. La prossima partita a Parma potrebbe essere uno spartiacque ed essere quella decisiva per il futuro dell’allenatore. «E nel caso in cui si andasse verso un cambio – conclude TMW – il più caldo potrebbe essere quello di Davide Ballardini. Sarebbe un ritorno. L’allenatore romagnolo ha già guidato il Grifone in più occasioni con ottimi risultati. E la crisi del Genoa potrebbe riportarlo in Liguria».