Tesser: «Meritavamo la vittoria per quanto abbiamo espresso»

«Ho visto grande intensità contro una squadra di qualità. Al di là del risultato – è un peccato non aver portato a casa la vittoria – c’è da considerare l’abnegazione e la voglia di tutti i ragazzi di esserci. La squadra ha dato un segnale ed è molto importante per il prosieguo del campionato». Lo ha affermato Attilio Tesser, tecnico del Modena, nella conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 con Genoa. Ecco quanto ripreso da Tuttomodenaweb.com.

MERITAVAMO LA VITTORIA – «Non so dire se non ci fosse stato il rosso di Oukhadda cosa sarebbe successo; contro una squadra forte così le occasioni erano state create da entrambe, forse abbiamo fatto qualcosa più di loro. Fino a quel momento ci eravamo difesi bene. Poi ci siamo difesi bene anche in dieci ed è stato un peccato prendere quel gol. Oggi meritavamo di vincere per quello che avevamo fatto. Bravi ai ragazzi, ma da domani saremo già qua a prepararci per la battaglia di Reggio Calabria».

ANALISI GARA – «Siamo riusciti a ribaltare il risultato e abbiamo preso un gol in superiorità numerica in area di rigore e abbiamo pagato l’errore a caro prezzo, questo può fare la differenza. L’errore lo può fare chiunque, non è quello il problema, ma è un peccato perché ci saremmo avvicinati notevolmente alla salvezza, contro una squadra molto forte».

DETERMINAZIONE – «Dobbiamo lottare con convinzione, partita per partita, ovunque. Prima di tutto dobbiamo raggiungere la salvezza, si passa da quella per poi puntare gli altri obiettivi. Ora ci dobbiamo togliere la delusione interna e renderci conto che la prova è stata di altissimo livello. Penso che la gente sia felice di vedere una squadra che gioca così».