Telenord: la probabile formazione del Genoa

L’emittente Telenord ha reso noto la propria probabile formazione del Genoa, impegnato questo pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mister Ballardini conferma il 3-5-2 che si è visto contro lo Spezia e la Lazio: maglia da titolare per Shomurodov, anche Destro (autore di cinque gol in poco più di 500′) in attacco. Radovanovic verso la permanenza nel ruolo di difensore centrale.

Genoa (3-5-2) – Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Lerager, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore Ballardini

Sassuolo (4-2-3-1) – Consigli; Ayan, Chiriches, Ferrari, Kiriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore De Zerbi