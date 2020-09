Tabellone Coppa Italia: Catanzaro, Virtus Francavilla o Chievo i possibili avversari del Genoa. Possibile derby della Lanterna nel quarto turno

Catanzaro, Virtus Francavilla o Chievo sono i possibili avversari del Genoa nel terzo turno della Coppa Italia, il cui tabellone è stato sorteggiato pochi minuti fa nella sede di Milano della Lega serie A. Il Grifone incontrerà al Ferraris intorno al 28 ottobre (la data definitiva sarà comunicata in seguito) al terzo turno uno dei tre avversari. Se superasse il turno, potrebbe affrontare in quello successivo la Sampdoria in un elettrizzante derby della Lanterna attorno al 25 novembre. La vincente affronterà la Juventus (testa di serie) negli ottavi di finale in un doppio confronto a metà gennaio. Le altre teste di serie sono: Atalanta, Napoli, Lazio, Roma, Inter, Milan e Sassuolo. Nella prossima pagina il tabellone completo.