(S)Visti da lontano – Genoa, tre punti con l’Udinese per chiudere la pratica salvezza

Il Genoa perde a Torino, nonostante la solita buona partita contro “le big”. Nemmeno la maglietta celebrativa per il Boca ha cambiato la storia di una partita che per il Grifone è da sempre stregata.

Ora sotto contro l’altra bianconera del campionato, quell’Udinese battuta al Friuli per 2-0 in una delle partite svolta della gestione Vieira.

Gli udinesi stessi, reduci da una sconfitta abbastanza immeritata contro l’Inter, sono un cliente assai scomodo e la partita di venerdì sera (ennesimo venerdì sera…) sarà molto diversa da quella dell’andata, giocata in 10 dai friulani per loro clamorosa ingenuità di Isaak Tourè.

Il Genoa cercherà la vittoria per chiudere definitivamente la pratica salvezza, considerando che per la matematica mancano ancora pochi punti e che l’occasione è ghiotta per chiudere definitivamente il discorso.

L’Udinese dal canto suo cercherà di allungare e difendere quel decimo posto che rappresenta un po’ lo scudetto delle cosi dette provinciali.

Una volta conquista la salvezza, la società potrà iniziare a pianificare la prossima stagione e Vieira potrà dare più spazio a quei giocatori che ne hanno avuto meno e che si giocheranno la conferma.

Genoa-Udinese per la salvezza matematica.