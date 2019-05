Stefano Sturaro ha iniziato la lenta riabilitazione dopo l’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart a Roma. Il centrocampista del Genoa, come si può vedere dalle sue storie di Instagram, ha ripreso a deambulare lentamente e a compiere esercizi a terra. Sturaro resterà ancora qualche giorno nella capitale per poi fare ritorno in Liguria. Il Grifone […]

Stefano Sturaro ha iniziato la lenta riabilitazione dopo l’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart a Roma. Il centrocampista del Genoa, come si può vedere dalle sue storie di Instagram, ha ripreso a deambulare lentamente e a compiere esercizi a terra. Sturaro resterà ancora qualche giorno nella capitale per poi fare ritorno in Liguria. Il Grifone punta a riaverlo per l’inizio del prossimo campionato.