Sirigu convocato in Azzurro per le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord

Salvatore sirigu è stato incluso dal ct Mancini nell’elenco dei 28 calciatori chiamati per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord. Le due gare, decisive per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, sono in programma rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al “National Football Stadium at Windsor Park” di Belfast. Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Torino Tommaso Pobega, mentre Sandro Tonali torna dopo un anno dall’ultima convocazione.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).