Settore ospiti: sono oltre mille i tifosi che sosterranno il Genoa a Parma

Saranno oltre mille i tifosi del Genoa presenti a Parma alle ore 18, per sostenere per 90 minuti il Genoa in una gara molto importante. La prevendita del settore ospiti si è infatti conclusa a quota 1.051 biglietti acquistati dai supporter che arriveranno dalla Liguria e da altre parti d’Italia.

Intanto la squadra ha preso parte stamane a una riunione nell’hotel sede del ritiro rossoblù. Sono le ultime indicazioni del tecnico Aurelio Andreazzoli per la sfida con i crociati, con pesanti assenze per infortuni (Sturaro e Criscito) e squalifiche (Romero, Biraschi e Saponara).