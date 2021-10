Serie C Femminile: il Genoa inizia in casa

Le ragazze di mister Oneto affronteranno alle 16 ad Arenzano il Perugia per iniziare la marcia verso la promozione in B

Ai nastri di partenza oggi la serie C femminile con 16 squadre comprendenti anche club della Toscana e dell’Umbria, oltre che di Liguria, Piemonte e Lombardia. Il Genoa giocherà il suo primo impegno in casa. Le ragazze di Marco Oneto affronteranno alle 16 il Perugia ad Arenzano per iniziare la marcia verso la promozione in B.

Girone A:

Pavia Academy-Pistoiese (arbitro Orazietti di Nichelino)

Arezzo-Azalee Solbiatese (Di Loreto di Terni)

Genoa-Perugia (Andeng Tona Miei di Cuneo)

Pinerolo-Fiamma Monza (Gianquinto di Parma)

Real Meda-Lucchese (Rossini di Torino)

Spezia-Orobica Bergamo (Massari di Torino)

Ternana-Independiente Ivrea (Maione di Ercolano)

Città di Pontedera-Caprera (Dini di Città di Castello)