Si sono giocate alle 15 tre partite del campionato di serie A. Il Cagliari, avversario venerdì prossimo del Genoa alla Sardegna Arena, ha vinto clamorosamente 3-1 a Parma. Invece il Bologna ha conquistato tre punti sul Brescia in rimonta. Tonfo della Lazio a Ferrara: la Spal vince 2-1 nel finale. Per effetto di questi risultati, il Genoa è al settimo posto con Lazio e Verona (ma i gialloblù hanno una gara in meno).

