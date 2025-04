Scommesse su siti illegali, 12 calciatori indagati: c’è anche Perin

Le Procura della Repubblica di Milano ha chiesto cinque arresti domiciliari e ha indagato una dozzina di calciatori di serie A nell’ambito di un presunto giro di scommesse su siti illegali. Inoltre i magistrati hanno sequestrato 1,5 milioni di euro. Da precisare che nessuno degli indagati si è “venduto” le partite in cui giocavano, ma avrebbero scommesso in particolare su altre discipline sportive oppure giocato al poker on line per riempire il tanto tempo libero durante i ritiri delle proprie squadre e soprattutto della Nazionale.

Corriere.it riferisce che le indagini della Guardia di Finanza di Torino hanno portato al sequestro degli smartphone di Sandro Tonali (nazionale, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle) e Nicolò Fagioli (ex Juve, ora alla Fiorentina) che hanno già pagato il loro conto alla giustizia sportiva per un altro caso di scommesse. Negli apparecchi è emerso che diversi calciatori di serie A avrebbero pagato un fiume di danaro da due gestori di piattaforme illegali di scommesse online Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera), i quali per gli inquirenti si sarebbero fatti aiutare dai tre amministratori (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) di una gioielleria milanese adoperata come una sorta di “banca” occulta. Stando a quanto ricostruita dai magistrati inquirenti era stato messo costruito un meccanismo ingegnoso: al principio, gli organizzatori delle scommesse concedevano sostanziose somme a credito ai giocatori. In seguito, quando il debito raggiungeva cifre elevate, erano indirizzati alla gioielleria milanese affinché pagassero in apparenza con bonifici tracciabili i prezzi di Rolex e di altri orologi di lusso, che però restavano in negozio a disposizione degli organizzatori: gli sportivi avevano una regolare fattura emessa a fronte dell’acquisto che in realtà era simulato.

In conseguenza delle indagini, le Fiamme Gialle della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano hanno eseguito il sequestro di 1,5 milioni di euro disposto dalla gip Lidia Castellucci sui conti della “Elysium Group srl”, la società del negozio in cui erano acquistati gli orologi. I pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini hanno chiesto gli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di riciclaggio dei tre amministratori del negozio Scinocca, Parise, e Piccini. Inoltre i magistrati inquirenti hanno chiesto gli arresti domiciliari per l’accusa di esercizio abusivo delle scommesse dei due ritenuti gestori delle piattaforme illegali di gioco online, Di Giacomo e Frizzera. Su tutte le richieste di arresto il gip deciderà dopo che nei prossimi giorni avrà acquisito le argomentazioni difensive nell’”interrogatorio preventivo” reso obbligatorio dalla nuova procedura della legge Nordio. Tonali e Fagioli sono indagati per la contravvenzione che ha come pene l’arresto sino a 3 mesi e un’ammenda sino a 500 euro prevista dal secondo e terzo comma dell’articolo della legge 401 del 1989: questo sia perché avrebbero giocato sulle piattaforme illegali di scommesse e poker (in particolare Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com) gestite secondo gli inquirenti da De Giacomo e Frizzera con un coindagato arbitro di serie D e amico della sorella di Tonali, Pietro Marinoni, e sia per averle pubblicizzate tra altri calciatori anche attreverso l’intermediazione dell’apertura di conti di gioco e la consegna di soldi per conto di altri scommettitori. I due avrebbero ricevuto in cambio l’accredito di bonus sui propri conti di gioco oppure la riduzione dei propri debiti dai gestori delle scommesse illegali.

C’è anche un altro filone dell’inchiesta che vede coinvolto una ventina di calciatori. Sono indagati per il comma 3 della citata legge del 1989. L’ipotesi investigativa, dedotta dall’esame delle chat sequestrate a Tonali, Fagioli e De Giacomo, riguarda il fatto che nello stesso periodo gli atleti abbiano partecipato sulle piattaforme illegali organizzate da De Giacomo, Frizzera e Marinoni: non hanno effettuato scommesse sul calcio ma hanno partecipato a giochi non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ad essi viene contestata la partecipazione alle partite di poker su tavoli online in cui gli organizzatori potevano creare una sorte di “stanze” protette da password e decidere chi poteva partecipare. Gli inquirenti hanno incluso in questo filone il centrocampista milanista Alessandro Florenzi (che vinse con l’Italia l’Europeo 2021), l’allora attaccante romanista Nicolò Zaniolo (oggi Fiorentina), il portiere della Juventus ed ex Genoa Mattia Perin (era bianconero anche all’epoca dei fatti contestati) e il compagno bianconero Weston James Earl McKennie, gli ex juventini argentini campioni del mondo Leandro Paredes e Angel Di Maria, il difensore della nazionale e dell’Atalanta (all’epoca all’Inter e al Torino) Raoul Bellanova, il centrocampista della nazionale e del Torino (all’epoca all’Empoli) Samuele Ricci, l’attaccante del Padova (all’epoca alla Cremonese) Cristian Buonaiuto, l’attaccante di Lazio e Empoli (oggi al Parma) Matteo Cancellieri, il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo (Leeds United), il tennista Matteo Gigante, oltre a un’altra decina di non sportivi.

Dal punto di vista penale la contravvenzione non è un grave problema: può essere infatti sanata attraverso il pagamento di una oblazione, versando la metà del massimo dell’ammenda prevista, in pratica 250 euro. Tuttavia per gli indagati potrebbe aprirsi un’inchiesta della giustizia sportiva attraverso la richiesta della trasmissione degli atti da parte della Procura della Federcalcio.