Sbravati riceve a Savona il Premio Speciale Sport

Ieri nella Sala Rossa del Comune di Savona si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze assegnate da parte delle Associazioni Benemerite Savonesi a una serie di dirigenti, tecnici e atleti. Tra i primi vi è stato anche Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa, cui è stato consegnato il Premio Speciale Sport con la seguente motivazione: «Dopo una brillante carriera calcistica tra i professionisti, è diventato responsabile del settore giovanile del Savona Calcio fino al 2007. In seguito, dal 2008, è diventato responsabile del settore giovanile del club più antico d’Italia, il Genoa Cfc. Per il suo attuale lavoro, apprezzato a livello nazionale, ha vinto il premio “Seminatore giovanile”. Scelto come Formatore per gli scout della LND. Un vero ed autentico produttore di talenti».

All’evento hanno preso parte molti amministratori locali i quali nei loro interventi hanno sottolineato l’importanza dello sport per il territorio di Savona e provincia. Per il CONI Liguria era presente il Presidente Antonio Micillo e il delegato provinciale del CONI Savona cav. Roberto Pizzorno.