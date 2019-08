Rovella convocato nell’Under 19 dell’Italia

Azzurrini in campo contro la Slovenia il 14 agosto alle ore 18:00

La FIGC ha reso noto l’elenco dei ventiquattro calciatori dell’Italia Under 19 convocati dal ct Alberto Bollini per l’amichevole contro i pari categoria della Slovenia in programma mercoledì 14 agosto alle ore 18:00 presso l’Ajdovščina Stadium (Slovenia). Gli Azzurrini si raduneranno nella giornata di domenica 11 agosto a Cormons. Tra i convocati compare anche Nicolò Rovella del Genoa.

PORTIERI

Brancolini (ACF Fiorentina), Russo (US Sassuolo Calcio)

DIFENSORI

Armini (SS Lazio), Brogni (Atalanta BC), Gozzi Iweru (Juventus FC), Ntube (FC Internazionale), Okoli (Atalanta BC), Pierozzi E. (ACF Fiorentina), Ponsi (ACF Fiorentina), Semeraro (AS Roma)

CENTROCAMPISTI

Cortinovis (Atalanta BC), Fagioli (Juventus FC), Ghislandi (Atalanta BC), Greco (Torino FC), Gyabuaa (Atalanta BC), Leone (Juventus FC), Maldini (AC Milan), Ricci (Empoli FC), Rovella (Genoa CFC)

ATTACCANTI

Cangiano (Bologna FC 1909), Petrelli (Juventus FC), Piccoli (Atalanta BC), Rovaglia (AC Chievo Verona), Salcedo (FC Internazionale)