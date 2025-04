Su il sipario sull’edizione 2025 del ritiro del Genoa che per il terzo anno di fila si celebrerà in Val di Fassa, Trentino, dal 15 al 27 luglio. Le parole del dg rossoblù Flavio Ricciardella, così come riportate dal club: «Puntiamo la pre-season con l’ambizione di elevare il livello degli standard in ogni settore di attività, come negli input della proprietà, dando ulteriore valore al bilancio della nostra presenza in Val di Fassa e con il desiderio di rinnovare gli accordi per il futuro – spiega Ricciardella – Siamo riconoscenti per le attenzioni ricevute in questi anni dalle istituzioni, oltre che per l’accoglienza da parte delle realtà territoriali e della comunità locale. E’ un privilegio pensare di continuare a far parte di un progetto e un contesto ambientale e ricettivo di questo livello, per la nostra squadra e per i nostri tifosi».

Fausto Lorenz, presidente Apt Val di Fassa: «È con grande entusiasmo che, per il terzo anno consecutivo, accogliamo il Genoa CFC in Val di Fassa per il ritiro precampionato di Serie A. La presenza del club più antico d’Italia rappresenta per noi un importante riconoscimento della qualità dell’ospitalità, delle strutture sportive e dell’ambiente unico che la nostra valle è in grado di offrire. Vedere i colori rossoblù allenarsi tra le cime delle Dolomiti è per i nostri ospiti e tifosi un’esperienza emozionante, che arricchisce il valore sportivo e turistico del nostro territorio. Siamo certi che in Val di Fassa giocatori e staff tecnico potranno svolgere un ritiro sereno e proficuo, in vista della nuova stagione calcistica».