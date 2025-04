Repubblica Genova – Voglia di Genoa, oltre 2mila tifosi a Verona

Caccia al biglietto per la trasferta a Verona. L’edizione genovese de La Repubblica riporta che sono oltre in 2mila i tifosi del Genoa che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti. Un numero destinato ad aumentare, visto che c’è gran voglia di Grifone. Anche prevendita per Genoa-Lazio, in programma il 21 aprile lunedì di Pasquetta, è partita nel migliore dei modi: si attende un possibile ulteriore pienone al Ferraris.