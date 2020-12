REPUBBLICA GENOVA – Marchetti e Zapata 2020 finito

Entrambi hanno subito lesioni muscolari e saranno disponibili solo per la gara con la Lazio del 3 gennaio

Lesioni muscolari per Marchetti e Zapata: l’edizione genovese de La Repubblica riporta che entrambi torneranno a disposizione soltanto per la gara con la Lazio il 3 gennaio con la Lazio. Gli esami medici hanno evidenziato per il difensore colombiano una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, mentre il portiere ha subito una lesione di primo grado al retto femorale di sinistra.