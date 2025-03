Repubblica Genova – Genoa, riscatto Miretti basta con i fischi di Marassi, a Cagliari è stato decisivo

Nella gara di venerdì conclusa in un pareggia per il Genoa a Caglairi c’è un giocatore che ha convinto più di altri. Secondo l’edizione genovese de La Repubblica è Miretti, uno dei giocatori fischiato dai tifosi al Ferraris durante il cambio. Il centrocampista ha collezionato finora in maglia rossoblù 22 presenze, un gol, tre assist e una serie di prestazioni in crescendo.

In Sardegna ha convinto anche perché è tornato a giocare in posizione più centrale, la posizione che preferisce. «Basterebbe andare a rivedersi l’azione nel finale di primo tempo, quando marcato stretto da Makoumbou – si legge sul quotidiano – è riuscito ad andare via alla sua pressione partendo dalla bandierina per servire Badelj in area». Il Miretti visto venerdì può diventare fondamentale in questo finale di stagione, soprattutto se Viera potrà utilizzarlo nella posizione centrale.

Riguardo al suo prestito dalla Juventus, il quotidiano conclude: «Purtroppo per il Genoa non c’è nessuna opzione di riscatto e in estate Miretti tornerà alla base, con buona pace dei tifosi che magari lo rimpiangeranno dopo averlo spesso “beccato” in questa stagione». Oggi Miretti tornerà ad allenarsi assieme a tutta la squadra al centro sportivo Signorini dopo i due giorni di riposo. Si attendono gli esiti degli esami diagnostici a cui saranno sottoposti Cornet ed Ekuban.