Razzetti campione d’Europa: un genoano medaglia d’oro nei 400 misti

La consacrazione per il nuotatore, un anno fa argento a Budapest

Il Campionato europeo di nuoto a Roma si apre con una medaglia d’oro che riempie d’orgoglio l’Italia, la Liguria e il popolo genoano. Alberto Razzetti, classe 1999, è campione europeo dopo aver vinto l’oro nei 400 misti con il tempo di 4’10″60: nella stessa gara medaglia di bronzo per l’altro Azzurro Pier Andrea Matteazzi. Per Razzetti, nuotatore tifoso del Genoa, è la consacrazione in vasca dopo l’argento conquistato a Budapest nel maggio 2021. Continua così Alberto, orgoglio genoano!