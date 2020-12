QUI PEGLI: sensibili progressi per Criscito, Melegoni, Perin e Zappacosta

Il Genoa si è allenato oggi pomeriggio, dopo l’incontro in sala riunioni tra il tecnico Maran e la squadra per analizzare la partita con la Fiorentina. Sono giunte alcune notizie confortanti dall’infermeria: Criscito, Melegoni, Perin e Zappacosta hanno effettuato lavoro differenziato evidenziando sensibili progressi da riscontrare ulteriormente nelle prossime sedute. Invece Biraschi e Cassata proseguono a distanza la riabilitazione. Nessuna novità ancora dagli ultimi due infortunati a Firenze: «Gli accertamenti strumentali in programma definiranno l’entità degli infortuni riportati da Marchetti e Zapata nella trasferta in Toscana» scrive il Genoa sul proprio sito ufficiale.